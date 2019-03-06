2019-03-06T04:15:41+03:00
Происшествия

Снова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-Сибирском

Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Снова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-СибирскомСнова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-СибирскомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Завод «Усольехимпром» был закрыт еще в 1998 году, на его территории осталось более ста тонн ртути. И пожары на нем крайне опасны. На территории действует режим ЧС с 7 февраля. Разрабатывается план вывоза опасных веществ. Но пожары продолжают случаться. Один из них произошел сегодня в ночь на 6 марта. Предыдущий – 21 февраля.

- Все произошедшие пожары связаны с незаконной деятельности на территории промплощадки, нелегальным проникновением неустановленных лиц на частную территорию, - рассказал пресс-служба ведомства начальник главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. - Требуется принятие срочных мер по предотвращению происшествий на предприятии химической промышленности: последствия могут быть непредсказуемыми.

Читайте также:

В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Социологи: иркутяне опаздывают чаще остальных россиян
Сергей Сокол встретился с активом проекта «Здоровье 55+»
Первенство России по восточному боевому единоборству: у иркутянки – серебряная медаль
2, 5 года лишения свободы получил житель Иркутска за махинации с чужим телефоном
8 марта в Иркутске: в Музей Распутина вход для женщин будет бесплатным
«Байкал-Энергия» крупно проиграла архангельскому «Воднику в первом четвертьфинальном матче плей-офф
Прогноз погоды в Иркутске: 6 марта днем +4, +6
Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске
Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города
Привокзальная площадь Иркутска стала лидером в голосовании на благоустройство
Полиция прикрыла нелегальное казино в Бурятии
В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости
10-летний школьник пытался автостопом добраться из Слюдянки к бабушке в Бурятию