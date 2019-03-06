Снова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-Сибирском

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-06T04:15:41+03:00

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Завод «Усольехимпром» был закрыт еще в 1998 году, на его территории осталось более ста тонн ртути. И пожары на нем крайне опасны. На территории действует режим ЧС с 7 февраля. Разрабатывается план вывоза опасных веществ. Но пожары продолжают случаться. Один из них произошел сегодня в ночь на 6 марта. Предыдущий – 21 февраля.

- Все произошедшие пожары связаны с незаконной деятельности на территории промплощадки, нелегальным проникновением неустановленных лиц на частную территорию, - рассказал пресс-служба ведомства начальник главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. - Требуется принятие срочных мер по предотвращению происшествий на предприятии химической промышленности: последствия могут быть непредсказуемыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU