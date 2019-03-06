2019-03-06T04:52:10+03:00
Происшествия

2, 5 года лишения свободы получил житель Иркутска за махинации с чужим телефоном

Сначала мужчина украл аппарат у девушки
Мария КНЯЗЕВА
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2, 5 года лишения свободы получил иркутянин за махинации с чужим телефоном2, 5 года лишения свободы получил иркутянин за махинации с чужим телефономФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В августе прошлого года у девушки на ул. Лермонтова мужчина выхватил телефон из заднего кармана джинсов. После, обнаружив, что номер телефона привязан к банковской карте, решил обналичить деньги.

- В одном из супермаркетов он попросил незнакомую девушку помочь ему, сказав, что забыл пин-код от карты, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда г.Иркутска. - Девушка согласилась. Мужчина перевел ей 1000 рублей, она сняла деньги со своей карты в банкомате и отдала ему.

Позже также поступил и один из таксистов города, обналичив 1200 рублей. С учетом того, что, совершая эти преступления, мужчина имел условную судимость, суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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