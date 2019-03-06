Первенство России по восточному боевому единоборству: у иркутянки – серебряная медаль

СЕГОДНЯ 05:01 2019-03-06T05:01:02+03:00

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Первенство России по восточному боевому единоборству завершилось накануне в спортивном комплексе «Подмосковье» в Щёлково в Московской области. С турнира иркутская спортсменка Арина Коляда вернулась с серебряной медалью.

- В соревнованиях участвовали команды из 40 субъектов РФ из всех федеральных округов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Арина выступала в спортивной дисциплине «сётокан».

Коляда заняла второе место в кумитэ среди девушек 12 лет. В этой возрастной категории за победу боролись 27 спортсменок. Арина уверенно выиграла 4 поединка, уступила лишь в пятом один балл участнице из Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU