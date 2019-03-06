Сергей Сокол встретился с активом проекта «Здоровье 55+»

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-06T07:04:07+03:00

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В преддверии Международного женского дня председатель областного парламента Сергей Сокол поздравил участниц проекта «Здоровье 55+» с праздником и вручил приветственный адрес его руководителю Диляре Максимовой. Уточним, это спортивный проект для людей пожилого возраста.

- Вы вдохновляете нас и служите примером активного и здорового образа жизни для молодежи, - обратился Сергей Сокол к собравшимся. - Вам все удается: достигать вершин в профессии, в творчестве, в общественной деятельности, создавать радушную, комфортную обстановку в семье, воспитывать детей и внуков.

На встрече с организаторами и участниками «Здоровье 55+» спикер также отметил, что старшее поколение надо активно привлекать к работе над законодательной базой региона в части поддержки пожилых граждан.

- В предыдущие годы областной парламент принимал значимые законы, направленные на поддержку ветеранов, инвалидов и людей старшего поколения, - заключил председатель ЗС. - В частности, о приемной семье для пожилых людей, установлены важные льготы и дополнительные выплаты. Работу в этом направлении мы продолжим.

ИСТОЧНИК KP.RU