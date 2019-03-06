2019-03-06T07:09:18+03:00
Общество

Социологи: иркутяне опаздывают чаще остальных россиян

Иркутск занял 18 место в рейтинге пунктуальности жителей российских городов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Социологи: иркутяне опаздывают чаще остальных россиян. Фото: памятник ожидающему влюбленному.Социологи: иркутяне опаздывают чаще остальных россиян. Фото: памятник ожидающему влюбленному.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«Я уже в пути». «Скоро буду». «Еще пять минут». Часто слышите эти фразы или говорите их сами? Поздравляем, Вы - типичный иркутянин! Аналитики провели исследование пунктуальности жителей российских городов. Согласно соцопросу, иркутяне опаздывают чаще, чем остальные соотечественники.

- В исследовании приняли участие жители 20 городов, - сообщили в пресс-службе аналитического агентства «ZOOM MARKET». – Всего опросили около 2400 респондентов.

По данным экспертов, наиболее пунктуальными россиянами оказались пермяки, омичи и москвичи. Жители этих городов точны, как швейцарские часы! А вот самыми медлительными стали иркутяне, саратовчане и екатеринбуржцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байкал-Энергия» крупно проиграла архангельскому «Воднику в первом четвертьфинальном матче плей-офф. В ответном матче в Иркутске бело-синим нужна только победа. Подробнее.

Переезжаем на «Рекорд»: «Байкал-Энергия» проведет четвертьфинальный матч против «Водника» на стадионе на Синюшиной горе. Матч против архангелогородцев состоится 8 марта. Подробнее.

Байкал вошел в топ-3 туристических мест России. Самое глубокое озеро Земли уступило только Санкт-Петербургу. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Сокол встретился с активом проекта «Здоровье 55+»
Первенство России по восточному боевому единоборству: у иркутянки – серебряная медаль
2, 5 года лишения свободы получил житель Иркутска за махинации с чужим телефоном
Снова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-Сибирском
8 марта в Иркутске: в Музей Распутина вход для женщин будет бесплатным
«Байкал-Энергия» крупно проиграла архангельскому «Воднику в первом четвертьфинальном матче плей-офф
Прогноз погоды в Иркутске: 6 марта днем +4, +6
Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске
Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города
Привокзальная площадь Иркутска стала лидером в голосовании на благоустройство
Полиция прикрыла нелегальное казино в Бурятии
В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости
10-летний школьник пытался автостопом добраться из Слюдянки к бабушке в Бурятию