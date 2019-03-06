Социологи: иркутяне опаздывают чаще остальных россиян

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-06T07:09:18+03:00

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«Я уже в пути». «Скоро буду». «Еще пять минут». Часто слышите эти фразы или говорите их сами? Поздравляем, Вы - типичный иркутянин! Аналитики провели исследование пунктуальности жителей российских городов. Согласно соцопросу, иркутяне опаздывают чаще, чем остальные соотечественники.

- В исследовании приняли участие жители 20 городов, - сообщили в пресс-службе аналитического агентства «ZOOM MARKET». – Всего опросили около 2400 респондентов.

По данным экспертов, наиболее пунктуальными россиянами оказались пермяки, омичи и москвичи. Жители этих городов точны, как швейцарские часы! А вот самыми медлительными стали иркутяне, саратовчане и екатеринбуржцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU