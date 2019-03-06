2019-03-06T08:37:47+03:00
Общество

Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске

Трое неизвестных отобрали у иркутянина автомобиль в Ленинском районе города [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске.Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Житель села Максимовщина с утра спешил в Иркутск по своим делам. Проезжая на автомобиле через Ленинский район города, он повздорил с кампанией молодых людей. Трое крепких парней выволокли мужчину из его же собственной иномарки, заявив, что это теперь их автомобиль. Похитители «добродушно» предложили вернуть «Toyota Corona» владельцу за 100 тысяч рублей.

Один из вымогателей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один из вымогателей.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Получив отказ, преступники скрылись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Опросив свидетелей, составили ориентировку и спустя несколько часов нападавших задержали. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет.

Похищенную машину нашли во дворе дома на улице Севастопольская, вскоре иномарка вернется к законному владельцу. Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

Третий участник ограбления. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Третий участник ограбления.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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