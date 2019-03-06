СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-06T10:57:12+03:00

Двое ангарчан купили «Land Cruiser 200», а потом «угнали» его, чтобы получить страховку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Ангарске перед судом предстали двое местных жителей. За несколько миллионов рублей они купили в иркутском автосалоне престижный внедорожник «Land Cruiser 200». После чего новоиспеченный владелец иномарки застраховал свою покупку от угона. Но не для того, чтобы защитить себя от угонщиков… А самому стать им!

Двое приятелей 35 и 37-ми лет, задумали инсценировать кражу автомобиля, ради пятимиллионной страховки. Чтобы все выглядело правдоподобно, пришлось пойти на жертвы. Хозяину иномарки распылили в лицо газ из баллончика, от которого на шеи остались ожоги.

- После того, как все необходимые документы были оформлены, они обратились в страховку фирму, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Но обман был раскрыт. Во время следствия они полностью признали свою вину.

По решению суда, мошенников приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, им предстоит вернуть деньги, полученные по страховке.

ИСТОЧНИК KP.RU