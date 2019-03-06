Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала
Это правило стоит знать каждому, и действует оно не только в России. Хотите привезти с собой сильнодействующие лекарственные препараты - оформите документы на них правильно,возьмите справку от врача. Если этого не сделать, попадете под серьезные неприятности. Так, во время прохождения осмотра у жителя КНР в багаже нашли упаковки с таблетками, все надписи были на китайском языке. Эксперты обследовали товар. Оказалось, что в составе этих таблеток содержится психотропное вещество – фенобарбитал. Мужчина прилетел рейсом Харбин – Иркутск, для чего ему столько лекарств, объяснить не смог.
- Разрешение на ввоз такого количества таблеток у мужчины не было, - сообщили в пресс-службе иркутской таможни. – Таможенную декларацию он не предъявил.
При этом туристам можно провозить с собой лекарства, которые содержат психотропные вещества. Но только в ограниченных количествах и имея рецепт от врача, а таблетки должны быть задекларированы.
ИСТОЧНИК KP.RU