2019-03-06T13:45:04+03:00
Происшествия

Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала

Лекарства, содержащие снотворное и успокоительное, можно перевозить через границу в ограниченном количестве и со справкой от врача
Олег ФЕДОРОВ
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Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала.Фото: пресс-служба иркутской таможни.Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала.Фото: пресс-служба иркутской таможни.
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Это правило стоит знать каждому, и действует оно не только в России. Хотите привезти с собой сильнодействующие лекарственные препараты - оформите документы на них правильно,возьмите справку от врача. Если этого не сделать, попадете под серьезные неприятности. Так, во время прохождения осмотра у жителя КНР в багаже нашли упаковки с таблетками, все надписи были на китайском языке. Эксперты обследовали товар. Оказалось, что в составе этих таблеток содержится психотропное вещество – фенобарбитал. Мужчина прилетел рейсом ХарбинИркутск, для чего ему столько лекарств, объяснить не смог.

- Разрешение на ввоз такого количества таблеток у мужчины не было, - сообщили в пресс-службе иркутской таможни. – Таможенную декларацию он не предъявил.

При этом туристам можно провозить с собой лекарства, которые содержат психотропные вещества. Но только в ограниченных количествах и имея рецепт от врача, а таблетки должны быть задекларированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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