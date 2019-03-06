2019-03-06T13:01:37+03:00
Общество

Депутаты ЗакСобрания будут добиваться введения бесплатного питания в школах Иркутской области для детей с ограниченными возможностями

Парламентарии готовят поправки в региональный закон
Яна ЛИСИНА
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Дети с ограниченными возможностями здоровья должны получать бесплатное питание в школах. Об этом заявил председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с матерями детей, имеющими особенности развития. Во встрече также приняла участие председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

- Возможно, вы сталкивались с ситуациями, когда закон не исполнялся, и нарушались ваши конституционные права. Поэтому мы и собираемся вместе, чтобы вы могли напрямую рассказать нам о своих проблемах, - подчеркнул спикер.

Сергей Сокол отметил, что задачи поддержки семьи, материнства и детства ставил в своем Послании президент страны.

На встрече матери детей с ограниченными возможностями здоровья обозначили некоторые проблемы. Они касаются обеспечения лекарствами, нехватки специалистов в системе здравоохранения и тренеров адаптивного спорта, доступности городской среды, создания системы сопровождения для людей с умственной отсталостью на протяжении всей жизни и другие. Также они подчеркнули необходимость создания в Иркутской области ресурсного центра, который координировал бы работу по обучению, адаптации и подготовке специалистов в данной сфере. Сергей Сокол также поддержал идею создания рабочей группы по решению вопросов, связанных с обеспечением качественного уровня жизни инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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