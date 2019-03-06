2019-03-06T13:10:38+03:00
Происшествия

Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске

Преступники заставляли несовершеннолетнюю девушку заниматься эскортом
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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В Иркутске задержали банду сутенеров, которая несколько лет заставляла несовершеннолетнюю девушку оказывать интим-услуги.

Всем нелегальным бизнесом руководили два человека. Но обычных "жриц любви" им показалось мало. Поэтому в 2016 году они через интернет нашли девочку подростка, которую запугали и под угрозами заставили заниматься проституцией. Еще один был в роли «вышибалы». Трудно назвать его защитником девушки, ведь он цинично оберегал «товар» от назойливых клиентов.

- Также им помогали несколько администраторов саун и гостиниц, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Всего было задержано 8 человек.

Одного из лидеров банды заключили под стражу, еще двоих ключевых фигуранта громкого дела находятся под домашним арестом. Сыщики выясняют все детали нелегального бизнеса и возможных его участников. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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