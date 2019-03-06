2019-03-06T13:15:38+03:00
Происшествия

Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей

В течение суток от мошенников в интернете пострадали 5 жителей Иркутска
Олег ФЕДОРОВ
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Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей.Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За прошедшую ночь в отделения полиции Иркутска обратилось 5 человек с сообщениями о мошенничестве. Иркутянин хотел подзаработать на грядущем празднике 8 марта, но не получилось. Так мужчина закупил оптом тюльпаны, но цветов так и не увидел. За первые весенние цветы мужчина перечислил мошенникам 30 тысяч рублей.

Подобным образомпострадал 28-летний иркутянин, когда решил приобрести игровой джойстик и нашел интересующий товар якобы в Ижевске. С карты перевел злоумышленникам 7 тысяч рублей. В итоге и не поиграл, и остался без денег.

- Кроме того, номера своих карт сообщили злоумышленникам 68-летняя пенсионерка, получившая сообщение о финансовом выигрыше и 31-летняя иркутянка, которая решила продать детские вещи,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Обеих женщин обворовали на 10 тысяч рублей.

Жертвами мошенников также стала воспитательница детского сада. Неизвестные списали с ее счета 15 тысяч рублей. Полиция предупреждает, что нельзя передавать посторонним реквизиты своих карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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