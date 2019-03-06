2019-03-06T13:44:11+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед

Южных и верхнеленских районах ветер поднимется до 12-17 м/с, а в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья угрозы схода снежных лавин
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед.МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителям Иркутской области придется вновь померзнуть. Метеорологи дали неутешительный прогноз – погода в праздники не порадует теплом. Уже утром 7 марта в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-17 м/с. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

- 7 и 8 марта в Иркутской области увеличится риск ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На дорогах будет гололед.

Спасатели советуют туристам отложить дальние переходы и переждать непогоду в безопасном месте. В МЧС призывают водителей быть бдительными на дорогах и учитывать дистанцию тормозного пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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