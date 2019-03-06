СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-06T15:03:33+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 7 марта - переменная облачность, ночью без осадков, днем пойдет снег. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Утром ветер смениться на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. Температура ночью -5,-7, днём воздух прогреется до +1, +3.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем в центральных, южных, верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сильный снег, в западных и северных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, утром и днем в центральных, южных и верхнеленских районах порывы 12-17 м/с.

Температура в Приангарье ночью -5,-10, при прояснении -15,-20. Днем по Иркутской области ожидается +3,-2, местами -4,-9.

Предупреждение водителям! 7-8 марта, по прогнозам синоптиков, на дорогах Иркутска и Иркутской области гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU