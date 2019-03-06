2019-03-06T15:03:33+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветер

По области – ветер до 17 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветерПрогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветерФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 7 марта - переменная облачность, ночью без осадков, днем пойдет снег. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Утром ветер смениться на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. Температура ночью -5,-7, днём воздух прогреется до +1, +3.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем в центральных, южных, верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сильный снег, в западных и северных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, утром и днем в центральных, южных и верхнеленских районах порывы 12-17 м/с.

Температура в Приангарье ночью -5,-10, при прояснении -15,-20. Днем по Иркутской области ожидается +3,-2, местами -4,-9.

Предупреждение водителям! 7-8 марта, по прогнозам синоптиков, на дорогах Иркутска и Иркутской области гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух дебоширов сняли с рейса Иркутск-Хабаровск
Житель Братска пошел под суд, потратив чужие деньги, доверенные ему на покупку машины
Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала
МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед
Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей
Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске
Депутаты ЗакСобрания будут добиваться введения бесплатного питания в школах Иркутской области для детей с ограниченными возможностями
Двое ангарчан купили «Land Cruiser 200», а потом «угнали» его, чтобы получить страховку
СКР ищет очевидцев ДТП на Иркутном мосту, в котором пострадали 9 полицейских
Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске
МЧС: на льду Байкала начали появляться трещины
В Приангарье готовят проект создания госучреждения, которое будет координировать работу по благоустройству территорий
Социологи: иркутяне опаздывают чаще остальных россиян
Сергей Сокол встретился с активом проекта «Здоровье 55+»
Первенство России по восточному боевому единоборству: у иркутянки – серебряная медаль
2, 5 года лишения свободы получил житель Иркутска за махинации с чужим телефоном
Снова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-Сибирском
8 марта в Иркутске: в Музей Распутина вход для женщин будет бесплатным
«Байкал-Энергия» крупно проиграла архангельскому «Воднику в первом четвертьфинальном матче плей-офф
Прогноз погоды в Иркутске: 6 марта днем +4, +6
Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске
Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города
Привокзальная площадь Иркутска стала лидером в голосовании на благоустройство
Полиция прикрыла нелегальное казино в Бурятии
В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости
10-летний школьник пытался автостопом добраться из Слюдянки к бабушке в Бурятию