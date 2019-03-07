2019-03-07T03:34:30+03:00
Общество

В Иркутске 10 марта пройдут бесплатные наблюдения Солнца, Луны и Марса

Акцию устроит планетарий в честь Международного дня планетариев
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске 10 марта пройдут бесплатные наблюдения Солнца, Луны и МарсаВ Иркутске 10 марта пройдут бесплатные наблюдения Солнца, Луны и МарсаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В 2019 году Международный день планетариев выпал на 10 марта. Иркутские астрономы решили в этот день сделать подарок горожанам. В воскресенье на площадке у планетария в 130-м квартале пройдут бесплатные наблюдения через телескоп Солнца, Луны и Марса.

- Днём – с 11.00 до 17.00 – можно будет наблюдать Солнце через телескоп со специальным фильтром, а вечером – с 19.00 до 21.00 – Луну и Марс, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария.

День планетариев впервые прошел в 1995 году в Италии. Сейчас праздник во всем мире отмечают во второе воскресенье марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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