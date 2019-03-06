Житель Братска пошел под суд, потратив чужие деньги, доверенные ему на покупку машины

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-06T15:54:33+03:00

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"Авось, потом отдам!", - так наверняка думал житель северного Братска, когда тратил на свои нужды средства, которые знакомая передала ему на покупку автомобиля. Но потратить деньги, особенно чужие, легко, а вот вернуть куда сложнее. Поэтому история закончилась в суде, а бывшие добрые приятели теперь даже не здороваются

-Мужчина, вопреки обязательствам, из корыстных побуждений растратил 252 тысячи на личные нужды, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, - сообщает пресс-служба Братского городского суда Иркутской области. .-Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Однако это наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года.

Бывшей хорошей знакомой, которая стала потерпевшей, он, по гражданскому иску возвратил уже 242 тысячи рублей. Теперь растратчику, вне зависимости от того, "попутал его бес" или нет, предстоит: отдать остальное, не выезжать за пределы Братска весь срок наказания без особого разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU