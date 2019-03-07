СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-07T04:17:52+03:00

Интеллектуальная игра - квиз на знание истории Иркутска пройдет в художественном музее Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проверьте свои знания о родном городе

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Иркутские архитекторы-реставраторы и сотрудники Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачёва придумали для иркутян квиз «Ирклогия». Вопросы будут касаться только нашего города.

- Интересные сложные задания позволят вам по-новому взглянуть на архитектурные памятники города, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. – Игра также раскроет секреты некоторых живописных полотен, хранящихся в нашем музее.

Победители квиз получат приз – настольную игру. Посостязаться приглашают всех интеллектуалов 10 марта в 15.00 в главном здании музея на ул. Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU