2019-03-07T06:32:47+03:00
Спорт

Первенство России по пауэрлифтингу: у спортсменов Иркутской области 5 медалей

Соревнования проходили в Москве
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по пауэрлифтингу: у спортсменов Иркутской области 5 медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПервенство России по пауэрлифтингу: у спортсменов Иркутской области 5 медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Спортсмены Иркутской области вернулись с Первенства России по пауэрлифтингу среди девушек и юношей 14-18 лет, юниорок и юниоров 19-23 лет. Ребята выступали в классическом троеборье. По итогам соревнований у наших силачей – 5 медалей.

- Среди девушек 14-18 лет в весовой категории 47 кг второе место заняла уроженка Бирюсинска Екатерина Крук, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Среди юношей в этом возрасте в весе 74 кг бронзу завоевал иркутянин Андрей Талько.

Так же в этом возрасте, но весе свыше 120 кг золотая медаль у иркутского спортсмена Сергея Волкова. В командном зачете юноши из Иркутской области на втором месте.

В старшей возрастной группе – 19-23 лет у нас - две медали. В весе 53 кг - первое место у братчанина Андрея Поддубняка. В весовой категории свыше 120 кг серебряную медаль завоевал спортсмен из из Бирюсинска Никита Лесковец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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