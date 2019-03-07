Закрыта первая ледовая переправа в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:03 2019-03-07T06:12:48+03:00

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В Иркутской области закрыта первая ледовая переправа на Братском водохранилище. Зимник вел из посёлка Балаганск и предназначался для перевозки угля.

- Основанием для закрытия стало окончание работ, для которых переправа создавалась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области. - Оснащение переправы снято, выезды на лёд с двух сторон перекрыты. Переезд по льду в данном месте категорически запрещён!

Сейчас в Приангарье, по-прежнему, работают еще 53 ледовые переправы. Их ежедневно проверяют, так как на большей части территории области установились плюсовые температуры. Как только они перестанут соответствовать нормам безопасности, их закроют.

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ИСТОЧНИК KP.RU