Хирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациентки
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по факту неосторожного причинения смерти врачом ОГБУЗ «Саянская городская больница».
- В ходе предварительного расследования установлено, что врач по неосторожности повредил пациентке желчный пузырь, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - В результате чего от причиненных повреждений пациентка в больнице умерла.
Тактика врача признана неверной, а исполнение профессиональных обязанностей ненадлежащими. Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» передано в городской суд Саянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU