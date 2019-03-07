2019-03-07T05:13:10+03:00
Общество

Хирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациентки

Женщина умерла в больнице Саянска
Мария КНЯЗЕВА
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Хирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациенткиХирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациенткиФото: Андрей КОПАЛОВ
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Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по факту неосторожного причинения смерти врачом ОГБУЗ «Саянская городская больница».

- В ходе предварительного расследования установлено, что врач по неосторожности повредил пациентке желчный пузырь, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - В результате чего от причиненных повреждений пациентка в больнице умерла.

Тактика врача признана неверной, а исполнение профессиональных обязанностей ненадлежащими. Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» передано в городской суд Саянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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