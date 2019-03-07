2019-03-07T07:59:36+03:00
Общество

Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области

Рособрнадзор лишил аккредитации 6 школ
Олег ФЕДОРОВ
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Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области.Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сразу шесть учебных заведений среднего образования Иркутской области лишились аккредитаций. Это школы в Аларском, Жигаловском, Куйтунском, Тулунском районах. А в Черемховском районе права на выдачу аттестатов об окончании 9 и 11 классов лишились сразу две школы.

- Учебные заведения не соответствуют стандартам качества подготовки выпускников, - сообщили в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

В чем именно несоответствие школ учебному процессу пока не уточняется. А между тем досрочный этап сдачи единого государственного экзамена в России начинается уже с 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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