Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области
Сразу шесть учебных заведений среднего образования Иркутской области лишились аккредитаций. Это школы в Аларском, Жигаловском, Куйтунском, Тулунском районах. А в Черемховском районе права на выдачу аттестатов об окончании 9 и 11 классов лишились сразу две школы.
- Учебные заведения не соответствуют стандартам качества подготовки выпускников, - сообщили в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
В чем именно несоответствие школ учебному процессу пока не уточняется. А между тем досрочный этап сдачи единого государственного экзамена в России начинается уже с 20 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU