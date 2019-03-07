2019-03-07T08:19:13+03:00
Общество

С 11 по 25 марта ограничат движение по улице Радищева в Иркутске

Там пройдут строительные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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С 11 по 25 марта ограничат движение по улице Радищева в ИркутскеС 11 по 25 марта ограничат движение по улице Радищева в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на две недели частично ограничат движение по улице Радищева.

- С 11 по 25 марта будет движение транспорта по улице Радищева в районе перекрестка с улицей Щапова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут работы по строительству сетей водоотведения.

Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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