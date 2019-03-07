2019-03-07T09:53:29+03:00
Общество

Ради спасения 10 осиротевших щенков в Иркутске прорыли 20-метровый туннель

Их мать убили «догхантеры»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ради спасения 10 осиротевших щенков в Иркутске прорыли 20-метровый туннель.Ради спасения 10 осиротевших щенков в Иркутске прорыли 20-метровый туннель.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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История трогательного спасения произошла в одном из жилых комплексов Иркутского района. Неравнодушные люди несколько дней пытались разобраться, откуда же идет громкий щенячий писк. Обошли дом вокруг…ничего. Оказалось, что все это время собачки были под домовыми плитами, где вероятнее всего и появились на свет. Стало понятно, что без помощи спасателей маленьким пленникам не выбраться.

- Чтобы достать их, пришлось прокопать туннель длинной более 20 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На поверхность достали 10 щенков.

Пока спасатели пересчитывали щенят, чтобы убедиться, что никого не забыли, маленькие комочки, жалобно скуля, жмутся друг другу. Но где, же их мама? Неужели она бросила свое многочисленное потомство? По словам местных жителей, она стала жертвой так называемых «догхантеров». Противников животных, которые травят бездомных собак и кошек. Однако теперь судьба осиротевших щенков вне опасности, о них позаботятся жильцы дома, которые уже разобрали всех десятерых собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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