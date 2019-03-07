Житель Иркутского района заживо сжег своего собутыльника
Жуткое убийство произошло в Иркутском районе. Местный житель выпивал алкоголь вместе со своим приятелем, когда между собутыльниками начался конфликт. Дальнейшие события напоминали средневековую казнь. Мужчина в ярости облил своего знакомого бензином и поджег.
- Действуя с особой жестокостью, он осознавал, что причиняет ему особые мучения и страдания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – От огня тело обгорело и обуглилось.
Сыщики собрали достаточно доказательств вины поджигателя. 28 февраля дело было передано в суд, который и вынесет приговор убийце.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские нашли тело девушки, которую 4 дня искал весь Усть-Илимск. Убитую нашли в 14 километрах от города. Подробнее.
Смерть на свидании: в колонии Улан-Удэ после ночи любви умерла женщина, приехавшая к своему возлюбленному. СК РФ сейчас выясняет все обстоятельства гибели 31-летней женщины. Подробнее.
Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске. Трое неизвестных отобрали у иркутянина автомобиль в Ленинском районе города. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU