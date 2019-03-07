2019-03-07T10:30:10+03:00
Происшествия

Житель Иркутского района заживо сжег своего собутыльника

Дело передано в суд
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Житель Иркутского района заживо сжег своего собутыльникаЖитель Иркутского района заживо сжег своего собутыльникаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Жуткое убийство произошло в Иркутском районе. Местный житель выпивал алкоголь вместе со своим приятелем, когда между собутыльниками начался конфликт. Дальнейшие события напоминали средневековую казнь. Мужчина в ярости облил своего знакомого бензином и поджег.

- Действуя с особой жестокостью, он осознавал, что причиняет ему особые мучения и страдания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – От огня тело обгорело и обуглилось.

Сыщики собрали достаточно доказательств вины поджигателя. 28 февраля дело было передано в суд, который и вынесет приговор убийце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские нашли тело девушки, которую 4 дня искал весь Усть-Илимск. Убитую нашли в 14 километрах от города. Подробнее.

Смерть на свидании: в колонии Улан-Удэ после ночи любви умерла женщина, приехавшая к своему возлюбленному. СК РФ сейчас выясняет все обстоятельства гибели 31-летней женщины. Подробнее.

Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске. Трое неизвестных отобрали у иркутянина автомобиль в Ленинском районе города. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ради спасения 10 осиротевших щенков в Иркутске прорыли 20-метровый туннель
С 11 по 25 марта ограничат движение по улице Радищева в Иркутске
Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области
Сергей Левченко: Женщины Приангарья всегда в гуще событий
Прокуратура обратится в суд, чтобы приостановить строительство завода питьевой воды на Байкале
Хирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациентки
Закрыта первая ледовая переправа в Иркутской области
Первенство России по пауэрлифтингу: у спортсменов Иркутской области 5 медалей
Интеллектуальная игра - квиз на знание истории Иркутска пройдет в художественном музее
В Иркутске 10 марта пройдут бесплатные наблюдения Солнца, Луны и Марса
Двух дебоширов сняли с рейса Иркутск-Хабаровск
Житель Братска пошел под суд, потратив чужие деньги, доверенные ему на покупку машины
Прогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветер
Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала
МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед
Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей
Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске