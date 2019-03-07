2019-03-07T14:35:13+03:00
Общество

Масленица-2019 в Иркутске: 9 и 10 марта ограничат продажу алкоголя

Спиртное нельзя будет купить в радиусе 100 метров от мест праздничных гуляний
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Масленица-2019 в Иркутске: 9 и 10 марта ограничат продажу алкоголя.Масленица-2019 в Иркутске: 9 и 10 марта ограничат продажу алкоголя.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Уже в эти выходные в Иркутске будут отмечать народный праздник Масленица-2019. Народные гуляния, как и положено, пройдут с широким размахом. 9 и 10 марта иркутяне будут петь песни, водить хороводы и, конечно же, уплетать блины. Но вот спиртного им не продадут. По-крайней мере поблизости от мест, где пройдут торжества.

- Ограничения будут действовать в часы проведения мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Спиртное нельзя будет купить в радиусе 100 метров от мест праздничных гуляний.

Такие меры на время Масленицы-2019 были введены для обеспечения безопасности иркутян.

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий на праздник Масленица 2019 в Иркутске

— Правобережный округ.

10 марта с 11.00 — микрорайон Топкинский 48. С 12.00 -Каштаковская роща. С 13.00 – микрорайон Зеленый, площадь Ракетчиков.

— Октябрьский округ.

9 марта с 14.00 «Всех на Масленицу ждем!» на территории «Городка ИВАТУ», ул Советская 176/202.

С 16.00 – микрорайон «Солнечный», проспект Маршала Жукова, 1.

10 марта с 12.00 – микрорайон «Байкальский», улица Байкальская, 247.

— Свердловский округ.

10 марта с 12.00 – Парк имени Парижской коммуны, переулок Спортивный, 1.

С 14.00 – площадь кинотеатра «Орион», бульвар Рябикова, 2б.

С 16.00 – площадь ТЦ «Снегирь», микрорайон Университетский, 16.

— Ленинский округ.

С 12.00 – «Широкая масленица» «Иркутск-2», площадь у бассейна «Кристалл».

С 13.00. – Селиваниха, пройма реки Иркут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2019 в Иркутске: где повеселиться и поесть блинов. Масленица 2019 в Иркутске: веселимся всю неделю с 4 по 10 марта. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 7 по 9 марта инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки на дорогах Иркутской области
Житель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документов
В Братске обсудили реализацию муниципальной экологической программы
Житель Иркутского района заживо сжег своего собутыльника
Ради спасения 10 осиротевших щенков в Иркутске прорыли 20-метровый туннель
С 11 по 25 марта ограничат движение по улице Радищева в Иркутске
Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области
Сергей Левченко: Женщины Приангарья всегда в гуще событий
Прокуратура обратится в суд, чтобы приостановить строительство завода питьевой воды на Байкале
Хирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациентки
Закрыта первая ледовая переправа в Иркутской области
Первенство России по пауэрлифтингу: у спортсменов Иркутской области 5 медалей
Интеллектуальная игра - квиз на знание истории Иркутска пройдет в художественном музее
В Иркутске 10 марта пройдут бесплатные наблюдения Солнца, Луны и Марса
Двух дебоширов сняли с рейса Иркутск-Хабаровск
Житель Братска пошел под суд, потратив чужие деньги, доверенные ему на покупку машины
Прогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветер
Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала
МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед
Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей
Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске