Масленица-2019 в Иркутске: 9 и 10 марта ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-07T14:35:13+03:00

Спиртное нельзя будет купить в радиусе 100 метров от мест праздничных гуляний

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Уже в эти выходные в Иркутске будут отмечать народный праздник Масленица-2019. Народные гуляния, как и положено, пройдут с широким размахом. 9 и 10 марта иркутяне будут петь песни, водить хороводы и, конечно же, уплетать блины. Но вот спиртного им не продадут. По-крайней мере поблизости от мест, где пройдут торжества.

- Ограничения будут действовать в часы проведения мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Спиртное нельзя будет купить в радиусе 100 метров от мест праздничных гуляний.

Такие меры на время Масленицы-2019 были введены для обеспечения безопасности иркутян.

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий на праздник Масленица 2019 в Иркутске

— Правобережный округ.

10 марта с 11.00 — микрорайон Топкинский 48. С 12.00 -Каштаковская роща. С 13.00 – микрорайон Зеленый, площадь Ракетчиков.

— Октябрьский округ.

9 марта с 14.00 «Всех на Масленицу ждем!» на территории «Городка ИВАТУ», ул Советская 176/202.

С 16.00 – микрорайон «Солнечный», проспект Маршала Жукова, 1.

10 марта с 12.00 – микрорайон «Байкальский», улица Байкальская, 247.

— Свердловский округ.

10 марта с 12.00 – Парк имени Парижской коммуны, переулок Спортивный, 1.

С 14.00 – площадь кинотеатра «Орион», бульвар Рябикова, 2б.

С 16.00 – площадь ТЦ «Снегирь», микрорайон Университетский, 16.

— Ленинский округ.

С 12.00 – «Широкая масленица» «Иркутск-2», площадь у бассейна «Кристалл».

С 13.00. – Селиваниха, пройма реки Иркут.

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ИСТОЧНИК KP.RU