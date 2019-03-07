2019-03-07T14:45:36+03:00
Происшествия

Житель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документов

До суда водитель будет под домашним арестом
Олег ФЕДОРОВ
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Житель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документовЖитель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Усолье-Сибирском инспектор ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов. Сотрудник представился и показал служебное удостоверение. 23-летний автовладелец, зная, что перед ним сотрудник полиции, испугался ответственности и решил сбить инспектора, чтобы уехать.

- Злоумышленник резко сдал назад и сбил полицейского открытой дверью, после чего попытался скрыться,- сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Чтобы не попасть под колеса машины инспектор ГИБДД ухватился за дверь и пытался остановить лихача. Проехав так несколько сотен метров, сотрудник упал на дорогу и получил серьезные травмы, а автомобиль, не останавливаясь, скрылся в неизвестном направлении.

Позже водителя задержали, а сотрудник самостоятельно вызвал себе скорую помощь. Усольский городской суд поместил злоумышленника под домашний арест до вынесения приговора. Ему нельзя будет пользоваться интернетом и выходить за пределы своей квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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