СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-07T15:17:22+03:00

С 7 по 9 марта инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки на дорогах Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Грядущие выходные будут богатыми на праздники, тут и Международный женский день и Масленица-2019. Для безопасности жителей Иркутской области инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки автомобилистов, чтобы поймать тех, кто сел за руль нетрезвым.

- С начала года произошло 93 ДТП с участием пьяных водителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В этих авариях погибло 10 человек, еще 68 получили травмы.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, кроме того придется расстаться с водительскими правами от полутора до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU