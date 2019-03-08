Прогноз погоды в Иркутске: 8 марта днем 0, +2

СЕГОДНЯ 04:01 2019-03-08T04:01:56+03:00

По области – от -1 до +4

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В Иркутске 8 марта - переменная облачность, осадков по прогнозам синоптиков не ожидается, ветер будет северо-западный 5-10 м/с. Днём воздух прогреется до 0, +2 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в днем в Приангарье поднимется до -1,+4. Местами -5,-10

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ИСТОЧНИК KP.RU