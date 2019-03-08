СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-08T05:58:40+03:00

Внимание, розыск: в Иркутске ищут мужчину причастного к особо тяжкому преступлению. Фото:фоторобот подозреваемого. Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Сыщики просят откликнуться всех, кто знает о его местонахождении

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В Иркутске ищут мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили его приметы: на вид 25-30 лет, худой, черные волосы, светлые глаза. Был одет в серо-голубую рубашку с длинным рукавом, черные брюки.

Сыщики просят откликнуться всех, кто, что-либо знает о его местонахождении и сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU