Внимание, розыск: в Иркутске ищут мужчину причастного к особо тяжкому преступлению
В Иркутске ищут мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили его приметы: на вид 25-30 лет, худой, черные волосы, светлые глаза. Был одет в серо-голубую рубашку с длинным рукавом, черные брюки.
Сыщики просят откликнуться всех, кто, что-либо знает о его местонахождении и сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU