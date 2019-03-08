С 11 по 15 марта ограничат движение по улице Cухэ-Батора в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске на четыре дня частично ограничат движение по улице Cухэ-Батора.
- С 11 по 15 марта будет ограничено движение транспорта по улице Cухэ-Батора в районе пересечения с улицей Польских Повстанцев, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут работы аварийные ремонтные работы на теплосетях.
Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.
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ИСТОЧНИК KP.RU