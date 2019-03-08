СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-08T06:45:00+03:00

С 11 по 15 марта ограничат движение по улице Cухэ-Батора в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на четыре дня частично ограничат движение по улице Cухэ-Батора.

- С 11 по 15 марта будет ограничено движение транспорта по улице Cухэ-Батора в районе пересечения с улицей Польских Повстанцев, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут работы аварийные ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU