Масленица-2019: 9 и 10 марта в Иркутском районе запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-08T08:35:31+03:00

Спиртное нельзя будет купить в радиусе 100 метров от мест праздничных гуляний

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Уже завтра 9 марта в Иркутском районе начнутся народные гулянья Масленицы-2019. Праздничные мероприятия пройдут, как и положено, с широким размахом.

9 и 10 марта жителей Иркутского района приглашают отметить проводы зимы с песнями, плясками и, конечно же, с блинами. А вот спиртного на празднике не будет, в местах проведения народных гуляний введен «сухой закон».

- Запрет на розничную продажу алкоголя вводится на время проведения масленичных торжеств, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района. – В радиусе 100 метров от проведения массовых мероприятий реализация спиртного запрещена.

Такие меры на время Масленицы-2019 были введены для обеспечения безопасности отдыхающих. Аналогичное ограничение будет действовать и в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU