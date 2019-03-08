Жительница Бурятии зарезала мужа в свой день рождения

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-08T11:05:53+03:00

Это произошло после того, как 48-летний мужчина напился, украв деньги у дочери, а затем напал на жену

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В Бурятии семейный конфликт обернулся убийством. Трагедия произошла, когда 47-летняя женщина пришла домой с работы и поругалась со своим «гражданским мужем». Это произошло вечером 6 марта.

Сыщики выяснили, что 48-летний мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Вот и в тот день он вновь выпил, деньги на спиртное он украл у дочери-подростка. Она заработала их, чтобы помочь матери, которая и сама трудилась на двух работах. Заплаканная девочка позвонила маме и рассказала о случившемся. Вернувшись домой, 47-летняя женщина попыталась заступиться за дочь.

- В ответ на упреки нетрезвый мужчина схватил со стены зеркало и швырнул ее в сторону жены, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – После чего схватил женщину и поволок на кухню, угрожая расправой.

Испуганная мать дотянулась до ножа и несколько раз ударила им дебошира в грудь. Он скончался на месте. После чего жена убитого позвонила сначала родственникам, а затем и в полицию. В тот день у женщины был ее 47-ой день рождения.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Они изучают все обстоятельства случившейся трагедии. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU