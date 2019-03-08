СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-08T13:14:23+03:00

Нелегальную партию рогов диких животных нашли в Иркутской области. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области

Груз весом около тонны, перевозили без документов

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Грузовик, перевозивший около тонны рогов диких животных, остановили на посту «Рубеж» в Слюдянке. Водитель, находившийся за рулем фуры, так и не смог ответить инспекторам ГИБДД и Россельхознадзора, на вопрос о происхождении груза.

- Из Иркутска партию должны были доставить в Уссурийск, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области. – У водителя не было ветеринарных сопроводительных документов на груз.

Рога диких животных до выяснения их происхождения останутся у полицейских. А их владельцу придется заплатить административный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU