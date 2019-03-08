СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-08T15:32:43+03:00

Иномарка, в которой находились пять человек, провалилась под лед на Байкале. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Автомобиль «Subaru», в котором находились 4 пассажира и водитель, провалился под лед на Байкале. Это произошло в 2 км от поселка Сарма в Ольхонском районе.

- Погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Люди, находившиеся в салоне иномарки, успели выбраться из машины до того, как она затонула.

Неизвестно, что именно подтолкнуло их выехать на лед в месте, где нет зимних переправ. Вернуться же на берег они смогли только с помощью спасателей. Вернувшись на сушу им придется заплатить штраф за несанкционированный выезд на лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU