2019-03-08T16:39:11+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 9 марта днем +2, +4

По области – от -1 до +4, при облачной погоде -3,-8
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 9 марта днем +2, +4.Прогноз погоды в Иркутске: 9 марта днем +2, +4.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 8 марта - переменная облачность, осадков по прогнозам метеорологов не ожидается, с утра ветер будет юго-восточный. А днем северо-западный 4-9 м/с. Днём воздух прогреется до +2, +4 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Утром и днем местами в западных и северных района порывы будут достигать 12-17 м/с.

Ночью температура в Приангарье опустится до -10,-15, в верхнеленских районах при прояснении -16, -21. Днем в Иркутской области -1,+4, при облачной погоде -3,-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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