"Он угнал машину!": за ложный донос на любовника жительница Бурятии получила 80 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 06:30 2019-03-09T06:30:33+03:00

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-Он угнал мою машину! , - позвонила в полицию с требованием задержать похитителя 33-летняя жительница Кабанского района Бурятии. Стражи порядка тут же отреагировали на звонок. Однако при разбирательствах выяснилось, что никакого угона не было, а был скандал, после которого мужчина решил уйти. Точнее уехать - на машине.

-Между ними произошла ссора из–за требований мужчины о возврате приобретенного им автомобиля, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда Бурятии. - В ходе ссоры женщина выгнала К. из дома, он же в это время взял ключи от автомобиля, вышел из квартиры, сел за руль, завел двигатель и уехал.

Тут можно рыдать, сыпать проклятьями в адрес бывшего возлюбленного. Женщина выбрала третий путь - решила отомстить и заявила об угоне. Хотя, безусловно, знала, что автомобиль покупал он сам и на свои деньги. Нр, видимо, мысль о том, что ей самой придется отвечать за ложный донос, не пришла разъяренной даме в голову. В суде она пыталась оправдаться - мол, хотела сказать, что бывший сел за руль в пьяном виде и больше ничего Но суд, выслушав свидетелей, эти аргументы не принял. Апелляция в Верховный суд Бурятии также не принесла результата. Наказание -80 часов обязательных работ. И судимость - пятно в биографии.

ИСТОЧНИК KP.RU