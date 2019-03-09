2019-03-09T06:04:38+03:00
Происшествия

Газель протаранила дорожное ограждение на улице Партизанской в Иркутске

В результате ДТП никто не пострадал
Олег ФЕДОРОВ
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Газель протаранила дорожное ограждение на улице Партизанской в Иркутске.Газель протаранила дорожное ограждение на улице Партизанской в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Легковой автомобиль «Тойота Карина» вечером 8 марта выезжал с парковки торгово-развлекательного центра на улицу Партизанскую. Автомобилист не пропустил ехавшую по главной полосе «Газель».

-Водитель, который находился за рулем грузовика, попытался уйти от столкновения, - сообщают очевидцы аварии в паблике ДТП38 Вконтакте. - Он резко вывернул руль, чтобы не столкнуться с «Тойотой», но автомобиль занесло. В итоге «Газель» протаранила около 50 метров дорожного ограждения. К счастью, в тот момент там не было пешеходов. Водитель «Газели» получил легкие травмы.

В этом случае еще предстоит разобраться соответствующим инстанциям.

Напомним, что 25 февраля на перекрестке улиц Партизанской и Советской столкнулись два легковых автомобиля. От удара одну машину отбросило в сторону людей, стоявших у пешеходного перехода. В результате ДТП тогда пострадало 4 человека. Подробности>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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