2019-03-09T07:37:07+03:00
Происшествия

"Ваша карта заблокирована": 26 жителей Иркутской области попались на удочку мошенников в Интернете накануне 8 марта

Аферисты снимали деньги с карт людей, которые торопились сделать покупки к празднику
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Ваша карта заблокирована": 26 жителей Иркутской области попались на удочку мошенников в Интернете накануне 8 марта."Ваша карта заблокирована": 26 жителей Иркутской области попались на удочку мошенников в Интернете накануне 8 марта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В праздничной суете люди невнимательны. Могут случайно перепутать получателя - и тогда деньги еще можно вернуть, если удастся с ним договориться. А могут не заметить явных признаков мошенничества, на которые в спокойной обстановке точно бы отреагировали. Так, накануне 8 марта с жалобами на обман в Интернете в полицию Иркутской области обратилось 26 человек.

-Все они передали свои денежные средства аферистам. Это самое большое количество пострадавших за последние несколько лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -. Напоминаем самые популярные на сегодня мошеннические схемы: размещение объявлений о продаже несуществующих товаров, либо предоставление несуществующих услуг по заниженной стоимости чтобы получить предоплату от потенциальной жертвы; получение номера банковской карты, даты ее действия, кода безопасности под видом покупателя, по предложениям размещаемых на сайтах бесплатных объявлений. И, наконец, легенда «Ваша карта заблокирована», согласно которой лжесотрудники банка получают персональные данные, достаточные для дистанционного управления счетом.

Запомните эти схемы и предупредите о них пожилых родственников. Лишним не будет!

Количество мошенничеств в Интернете с начала года увеличилось на треть (28,2%) и уже превысило отметку в 200 преступлений, более половины из них зарегистрированы в Иркутске. Но нет ни одного мало-мальски крупного поселка, который бы обошли вниманием аферисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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