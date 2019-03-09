СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-09T08:49:26+03:00

Пожар из-за мусора в подъезде чуть не стоил жизни 12 жителям Усть-Илимска. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 марта в самый разгар праздничного дня на пульт дежурного МЧС Усть-Илимска позвонили перепуганные жильцы девятиэтажного дома на улице Наймушина. Кто-то из соседей, скорее всего, мог оставить непотушенную сигарету, из-за которой загорелся мусор на лестничной клетке первого этажа. Огонь быстро распространился по подъезду дым начал подниматься на верхние этажи. 18 жильцов дома с нижних этажей самостоятельно выбрались на улицу. А жильцы верхних этажей остались заблокированными в своих жилищах. На место пожара прибыло 18 спасателей и 8 единиц техники.

- Пожарным потребовалось около 15 минут чтобы ликвидировать очаг огня,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас устанавливаются виновные.

Звено газодымозащитной службы прорвались на верхние этажи здания и вывели из квартир еще 12 жильцов, которые могли задохнуться угарным газом. В результате пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU