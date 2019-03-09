2019-03-09T09:23:07+03:00
Происшествия

ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии : иркутянка на «Тойоты Пассо» врезалась в «Хендай Солярис»

В этой аварии получили тяжелые травмы четыре человека
Олег ФЕДОРОВ
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ДТП на трассе Р-258 «Байкал»: иркутянка на «Тойоты Пассо» врезалась в «Хендай Солярис».ДТП на трассе Р-258 «Байкал»: иркутянка на «Тойоты Пассо» врезалась в «Хендай Солярис».Фото: МВД республики Бурятия
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Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе республики Бурятия. 37-летняя иркутянка за рулем «Тойоты Пассо» не справилась с управлением автомобилем в трех километрах от станции Мишиха. Ее машину выкинуло на встречную полосу и она врезаласьв «Хендай Солярис». 29-летний водитель «Соляриса» не пострадал, а его 54-летний пассажир получил множественные переломы.

- Трое человек, которые находились в автомашине «Тойоты Пассо» получили серъезные травмы,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Это женщина, которая была за рулем, 31-летний пассажир и 15-летний подросток.

Все четверо пострадавших были немедленно госпитализированы в ближайшую больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей на трассе "Байкал" дорожной аварии.По итогам этой работы будет принято решение об ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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