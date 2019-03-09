Пятнадцатилетняя школьница покончила с собой в Ангарске

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-09T14:29:57+03:00

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Пятнадцатилетняя школьница свела счеты с жизнью в Ангарске. Девочка воспитывалась в многодетной семье. Несколько лет назад ее отец умер, поэтому воспитанием детей занималась только мама. Соседи отзываются о трагически погибшей девятикласснице как о культурной девочке, которая отличалась хорошим поведением, способностями и общительностью. В плохих компаниях ее не замечали. Она очень любила рисовать. На ее странице в социальных сетях обнаружился рисунок с подписью, которая заставляет по-особому размышлять о причинах произошедшего..

- Я живу только для него,- подписала свой рисунок девятиклассница.

Сейчас причины такого поступка уточняют следователи. По одной из версий известно, что у школьницы был молодой человек, с которым у нее начались проблемы во взаимоотношениях. Привела ли именно первая юношеская любовь к трагедии - предстоит разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU