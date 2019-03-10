Автомобиль провалился под лед на Байкале: женщина и четверо детей успели выбраться

СЕГОДНЯ 04:38 2019-03-10T04:38:28+03:00

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Очередное игнорирование запрещающих знаков на выезд на лед Байкала едва не закончилось гибелью пяти человек. Вечером, 8 марта в районе населенного пункта Сарма Ольхонского района женщина-водитель на «Субару» и четверо ее несовершеннолетних пассажиров, выехали на лед и на расстоянии 2 километров от берега в районе устья реки Сарма и провалились.

- На момент приезда спасателей машина полностью погрузилась под воду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Все 5 человек, которые находились в салоне, успели выбраться. Пострадавших нет. Женщину и детей осмотрели и доставили в Хужир-Нугэ Ольхонского района, где они отдыхали.

Также выяснилось, что в районе провала автомобиля наблюдаются участки открытой воды. Нахождение на льду человека в этом месте опасно для жизни, а выезд на автомобиле смертельно опасен. Ведь из-за теплой и стремительной весны опасные участки образуются на Байкале каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU