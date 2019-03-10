Пробка образовалась на Байкальском тракте из-за небольшого ДТП

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-10T09:05:58+03:00

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Небольшая авария днем, 10 марта, образовала пробку в районе музея Тальцы на Байкальском тракте под Иркутском. Об этом в автомобильной группе «ДТП 38RUS» сообщают случайные очевидцы, проезжающие место аварии.

На кадрах видеорегистратора видно, что на трассе в сторону Тальцов столкнулись две машины, вероятно из-за несоблюдения дистанции. Остальным водителям, приходится объезжать их по встречной полосе, пропуская встречные автомобили. Так что если вы отправляетесь в Тальцы, чтобы отпраздновать масленицу, заранее рассчитывайте свое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU