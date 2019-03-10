Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне
Владелец элитного кроссовера BMW X5 лишился своей машины в Тулуне. Его немецкий автомобиль сгорел в ночь на 10 марта в одном из дворов города.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, авто загорелось в 04.07. Уже через несколько минут пожарные прибыли на место, но отстоять кроссовер не удалось. Он выгорел практически полностью.
Что стало точной причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям. Однако пользователи соцсетей в автомобильной группе «ДТП 38RUS», высказывают предположение, что BMW могли поджечь.
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ИСТОЧНИК KP.RU