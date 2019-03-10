2019-03-10T11:14:42+03:00
Авто

Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне

Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне. Фото: группа "ДТП 38RUS".Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Владелец элитного кроссовера BMW X5 лишился своей машины в Тулуне. Его немецкий автомобиль сгорел в ночь на 10 марта в одном из дворов города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, авто загорелось в 04.07. Уже через несколько минут пожарные прибыли на место, но отстоять кроссовер не удалось. Он выгорел практически полностью.

Что стало точной причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям. Однако пользователи соцсетей в автомобильной группе «ДТП 38RUS», высказывают предположение, что BMW могли поджечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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