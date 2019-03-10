2019-03-10T13:12:06+03:00
Происшествия

Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскому

Бизнесмен пытался уладить вопрос финансово, чтобы торговать алкоголем без лицензии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскомуПредпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскомуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

О том, что в одном из иркутских кафе торгуют алкоголем без лицензии, полицейские узнали летом прошлого года. Во время составления протокола об административном правонарушении, владелец точки общепита предложил сыщику уладить вопрос финансово и договорился с ним встретиться на парковке около одного из торговых центров.

Наручники на руках бизнесмена захлопнулись в тот момент, когда он сел в машину к полицейскому и положил ему в бардачок заранее приготовленные им в качестве взятки 20 тысяч рублей.

- При рассмотрении уголовного дела, подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Ему назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в 100 тысяч рублей.

Что касается 20 тысяч рублей, которыми предприниматель пытался откупиться, то их конфисковали и отправили в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рэпер Мот выступит в Иркутске
Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне
Пробка образовалась на Байкальском тракте из-за небольшого ДТП
Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне
Автомобиль провалился под лед на Байкале: женщина и четверо детей успели выбраться
Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»
Пятнадцатилетняя школьница покончила с собой в Ангарске
Вор ограбил пассажирку поезда, в котором возвращался домой из колонии
ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии : иркутянка на «Тойоты Пассо» врезалась в «Хендай Солярис»
Пожар из-за мусора в подъезде чуть не стоил жизни 12 жителям Усть-Илимска
"Ваша карта заблокирована": 26 жителей Иркутской области попались на удочку мошенников в Интернете накануне 8 марта
"Он угнал машину!": за ложный донос на любовника жительница Бурятии получила 80 часов обязательных работ
Газель протаранила дорожное ограждение на улице Партизанской в Иркутске
Универсиада 2019: сборная России по хоккею с мячом, в составе которой 8 иркутянок, завоевала серебро
Прогноз погоды в Иркутске: 9 марта днем +2, +4
Иномарка, в которой находились пять человек, провалилась под лед на Байкале
Нелегальную партию рогов диких животных нашли в Иркутской области
Владислав Свердлов: Пусть вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие
Жительница Бурятии зарезала мужа в свой день рождения
Сравняли счет в серии: «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» в ответном четвертьфинальном матче
Масленица-2019: 9 и 10 марта в Иркутском районе запретят продажу алкоголя
С 11 по 15 марта ограничат движение по улице Cухэ-Батора в Иркутске
Внимание, розыск: в Иркутске ищут мужчину причастного к особо тяжкому преступлению
Прогноз погоды в Иркутске: 8 марта днем 0, +2
С 7 по 9 марта инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки на дорогах Иркутской области
Житель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документов