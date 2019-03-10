Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-10T13:12:06+03:00

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О том, что в одном из иркутских кафе торгуют алкоголем без лицензии, полицейские узнали летом прошлого года. Во время составления протокола об административном правонарушении, владелец точки общепита предложил сыщику уладить вопрос финансово и договорился с ним встретиться на парковке около одного из торговых центров.

Наручники на руках бизнесмена захлопнулись в тот момент, когда он сел в машину к полицейскому и положил ему в бардачок заранее приготовленные им в качестве взятки 20 тысяч рублей.

- При рассмотрении уголовного дела, подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Ему назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в 100 тысяч рублей.

Что касается 20 тысяч рублей, которыми предприниматель пытался откупиться, то их конфисковали и отправили в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU