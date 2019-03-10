2019-03-10T15:15:19+03:00
Общество

Рэпер Мот выступит в Иркутске

Артист лейбла «Black Star» Мот даст концерт во Дворце спорта «Труд» 19 марта
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рэпер Мот выступит в ИркутскеРэпер Мот выступит в ИркутскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из самых ярких артистов музыкального лейбла «Black Star» рэпер Мот выступит в Иркутске. Концерт популярнейшего музыканта состоится 19 марта, во Дворце спорта «Труд».

- Концерты Мота – это настоящее шоу, - сообщают организаторы. - В них участвует не только сам музыкант, но и танцоры, а зрители подпевают практически под каждый трек.

Матвей Мельников (настоящее имя Мота, Прим. Ред.) поразит своих иркутских поклонников своими самыми известными синглами, среди которых: «Мама я в Дубае», «На дне», «Сопрано» и другими. Песни Мота могут удивить своим звучанием, динамичностью и красотой. Несмотря на то, что артист пишет в стиле хип-хоп, его песни способны зацепить душу. На концерте Мота невозможно не подпевать и не двигаться в такт его музыки.

Сколько стоят билеты на концерт Мота, а также еще несколько известных фактов его биографии, вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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