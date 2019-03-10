СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-10T16:17:27+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 11 марта в городе +3 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области – усиление ветра до 15 м/с

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В Иркутске 11 марта - переменная облачность, временами будет идти небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью ожидается -12,-14, днём воздух прогреется до +1, +3º градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, юго-западный 5-10 м/с. Ожидаются порывы до 15 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -9,-14, при прояснении -19,-24. Днем 11 марта, по прогнозам синоптиков, 0, +5, при облачной погоде -4,-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU