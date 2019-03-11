Сто лиц Восточной Сибири: встречу 13 марта посвятят фотографу, запечатлевшему приезд цесаревича в Иркутск
Очередную встречу цикла «Сто лиц Восточной Сибири» пройдет 13 марта в Музейной студии Иркутского краеведческого музея. На этот раз ее посвятят фотографу Петру Милевскому. Он знаменит своими снимками приезда цесаревича Николая в Иркутск в 1981 году. Их видел каждый, кто интересовался историей родного города.
- Встреча пройдет в интерьерах выставки «Сорокалетие Петра Милевского», - сообщает пресс-служба музея. - Посетители смогут увидеть редкие фотографии Иркутска и иркутян конца XIX века.
Милевский приехал в столицу Приангарья в 1870-е годы как политический ссыльный. В 1883 году открыл свое ателье. Участвовал во всероссийских выставках, стал серебряным медалистом Всероссийской фотографической выставки в Москве в 1889 году. Он работал в Иркутске до 1905 года. Вход свободный.
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