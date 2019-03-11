В Иркутске утром 11 марта пробки 7 баллов: авария на ул. Боткина

СЕГОДНЯ 04:18 2019-03-11T04:18:37+03:00

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Понедельник, как говорится, день тяжелый. Новая рабочая неделя для многих жителей Иркутска началась со стояния в километровых пробках. Так, по сообщению сервиса «Яндекс.Пробки», самая протяженная из них берет свое начало на ул. Трактовая в Ленинском районе.

Транспорт в сторону центра города едет там со скоростью 2 км/ч. Ситуацию усугубляет ДТП на ул. Боткина, рядом с остановкой общественного транспорта «Курорт «Ангара»».

Со стороны м-на Синюшина гора по ул. Маяковского скорость автомобилей 3 км/с. Соответственно, на подъезде к Глазковскому мосту «стоят» улицы Челнокова, Профсоюзная, Пушкина, Гоголя. Место съезда с моста – ул. Чкалова – также раскрашено желтым цветом, транспорт передвигается со скоростью 15 км/ч.

Так же есть пробки перед Академическим мостом, на ул. Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU