2019-03-11T07:51:22+03:00
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подъезде дома в Бурятии

За жизнь новорожденного сейчас борются врачи
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Мать бросила младенца в подъезде дома в БурятииМать бросила младенца в подъезде дома в БурятииФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Жильцы дома в Северобайкальске нашли новорожденного малыша в подъезде собственного дома. Детский крик доносился из свертка полотенца и бумаги, оставленной возле батареи. В нем соседи обнаружили живого ребенка. Жители дома сразу вызвали скорую помощь для малыша и обратились в полицию. Обход по соседям не принес никаких результатов. Новорожденного немедленно доставили в железнодорожную больницу Бурятии.

Сейчас он находится под присмотром врачей. Скорее всего, младенца оставила в подъезде его собственная мать. Все обстоятельства выясняют следователи Бурятии.

- Ситуация с найденным в подъезде жилого дома ребенком пока уточняется, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вор ограбил пассажирку поезда, в котором возвращался домой из колонии. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре года колонии - за подделку документов и контрабанду леса в Китай получила жительница Братска
В рамках книжного фестиваля пройдет показ фильма иркутского режиссера «Человек, который удивил всех»
Чемпионат России по самбо: бронзу завоевал иркутянин
В Иркутске утром 11 марта пробки 7 баллов: авария на ул. Боткина
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 13 марта посвятят фотографу, запечатлевшему приезд цесаревича в Иркутск
Прогноз погоды в Иркутске: 11 марта в городе +3
Рэпер Мот выступит в Иркутске
Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскому
Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне
Пробка образовалась на Байкальском тракте из-за небольшого ДТП
Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне
Автомобиль провалился под лед на Байкале: женщина и четверо детей успели выбраться
Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»