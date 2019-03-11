Брошенного младенца нашли в подъезде дома в Бурятии

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-11T07:51:22+03:00

За жизнь новорожденного сейчас борются врачи

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Жильцы дома в Северобайкальске нашли новорожденного малыша в подъезде собственного дома. Детский крик доносился из свертка полотенца и бумаги, оставленной возле батареи. В нем соседи обнаружили живого ребенка. Жители дома сразу вызвали скорую помощь для малыша и обратились в полицию. Обход по соседям не принес никаких результатов. Новорожденного немедленно доставили в железнодорожную больницу Бурятии.

Сейчас он находится под присмотром врачей. Скорее всего, младенца оставила в подъезде его собственная мать. Все обстоятельства выясняют следователи Бурятии.

- Ситуация с найденным в подъезде жилого дома ребенком пока уточняется, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU