2019-03-11T07:49:32+03:00
Происшествия

Четыре года колонии - за подделку документов и контрабанду леса в Китай получила жительница Братска

Кроме этого, ей придется вернуть в казну 22 миллиона рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Четыре года колонии - за подделку документов и контрабанду леса в Китай. Фото:пресс-служба иркутской таможни.Четыре года колонии - за подделку документов и контрабанду леса в Китай. Фото:пресс-служба иркутской таможни.
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Подделку документов о лесозаготовке на широкую ногу поставила жительница Братска. Бумаги она поставляла в налоговую, дабы получать возмещение НДС. При этом никто никаких лесозаготовок не вел, а полученная сумма перечислялась на счета фирм, коммерческим директором которых она числилась. .

-Кроме того, с 2012 по 2014 год осужденная, вступив в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, занималась незаконным перемещением лесоматериалов из Российской Федерации в КНР, - сообщает пресс-служба Братского городского суда.

В декларациях неизменно указывались недостоверные данные - словом, делалось все, чтобы уйти от уплаты таможенных пошлин.

За все эти мошеннические финансовые схемы жительница Братска получила 4 года

в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, ей придется вернуть в доход государства 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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